2020-04-24T12:07:37+03:00
Общество

В Челябинской области возникла угроза еще одной вспышки коронавируса в больнице

На карантин ждут закрытия сразу трех отделений
Сергей ГРУШАКОВ
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У пациента еткульской больницы слишком поздно подтвердился коронавирусУ пациента еткульской больницы слишком поздно подтвердился коронавирусФото: Валентина ВАГАНОВА
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В Челябинской области возник еще один больничный очаг коронавируса. В Еткуле под угрозой закрытия на карантин сейчас находятся сразу три отделения.

Как стало известно «Комсомольской правде-Челябинск» из собственных источников, в больнице находился пациент, у которого через некоторое время подтвердился коронавирус. С ним контактировали несколько врачей, в том числе из реанимации.

— Больного привезли из Челябинска, из другого лечебного учреждения. Сейчас ждем закрытия трех наших отделений — реанимации, хирургии и терапии — рассказали сотрудники.

В пресс-службе министерства здравоохранения региона сообщили, что пока информация о закрытии нет, анализы взяты у всех, кто контактировал с зараженным коронавирусом.

По данным на 24 апреля, в Челябинской области число заразившихся COVID-19 достигло 245 человек. Самый крупный очаг возник в Златоусте. Коронавирус подтвердился у 82 человек - пациентов и медиков местной больницы. Там лежала женщина, умершая от ковидной пневмонии. 23 апреля на карантин закрыли корпус лечебного учреждения. Журналисты КП-Челябинск выяснили, почему заразились столько врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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