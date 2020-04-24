Разрешат ли в Челябинске посещение кладбищ в Родительский день 2020
Во вторник, 28 апреля, по православному календарю верующие отмечают Родительский день. Разрешат ли в Челябинске посещение кладбищ в Родительский день 2020?
Обычно в это время власти выводили на линии дополнительные автобусы.
Разрешат ли побывать на погостах 28 апреля, ведь сейчас в регионе объявлен режим самоизоляции? Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер в пятницу, 24 апреля, на брифинге по ситуации с эпидемией коронавирусной инфекцией.
— Кладбища работают только на погребение. Аавтобусных рейсов в этот день на кладбища не будет. Традицию посещения захоронений близких на девятый день после Пасхи в этом году нужно пересмотреть.
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Кстати, власти могут продлить режим самоизоляции и после 30 апреля. Важно не допустить перехода эпидемии в неконтролируемую фазу. Чтобы быстрее вернуться к нормальному формату жизни, отавайтесь дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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