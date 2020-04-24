2020-04-24T13:49:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Разрешат ли в Челябинске посещение кладбищ в Родительский день 2020

Разрешат ли в Челябинске посещение кладбищ в Родительский день 2020, «Комсомолка» выяснила у губернатора Алексея Текслера (подкаст)
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В Родительский день 2020 останьтесь дома.В Родительский день 2020 останьтесь дома.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Во вторник, 28 апреля, по православному календарю верующие отмечают Родительский день. Разрешат ли в Челябинске посещение кладбищ в Родительский день 2020?

Обычно в это время власти выводили на линии дополнительные автобусы.

Разрешат ли побывать на погостах 28 апреля, ведь сейчас в регионе объявлен режим самоизоляции? Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер в пятницу, 24 апреля, на брифинге по ситуации с эпидемией коронавирусной инфекцией.

— Кладбища работают только на погребение. Аавтобусных рейсов в этот день на кладбища не будет. Традицию посещения захоронений близких на девятый день после Пасхи в этом году нужно пересмотреть.

Цифровые пропуска в Челябинске: как будут работать и когда введут. Брифинг Виктора Мамина

00:00
00:00

Кстати, власти могут продлить режим самоизоляции и после 30 апреля. Важно не допустить перехода эпидемии в неконтролируемую фазу. Чтобы быстрее вернуться к нормальному формату жизни, отавайтесь дома.

Читайте также:

Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: «Произошло то, о чем мы много раз говорили. Вирус не прощает ошибок» (подробнее).

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске и Челябинской области на 24 апреля 2020 года увеличилось на 72 за сутки (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Будут ли продлевать режим самоизоляции в Челябинской области: губернатор дал прогноз по ситуации с коронавирусом
Двух человек с коронавирусом впервые госпитализировали в больницу насильно
В Челябинской области на М-5 до 15 октября ограничат движение
Разрешат ли в Челябинске посещение кладбищ в Родительский день 2020
Среди медиков, заразившихся коронавирусом в Златоусте, оказалась беременная медсестра
В Челябинской области возникла угроза еще одной вспышки коронавируса в больнице
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
Захлестнут ли Челябинск стаи голодных собак, выброшенных из приютов
«Большой брат следит за тобой»: по всей России дорожные камеры подключат к единой сети
Когда закончится дистанционное обучение в Челябинске: старшеклассники вернутся за парты
Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: «Произошло то, о чем мы много раз говорили. Вирус не прощает ошибок»
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске и Челябинской области на 24 апреля 2020 года увеличилось на 72 за сутки
Ресурсоснабжающие компании Южного Урала в панике: жители перестали оплачивать услуги ЖКХ
Торговые сети обяжут покупателей носить медицинские маски
Страховые компании Челябинска будут оформлять ОСАГО по новым правилам
Трех сотрудников ЧМК отдали под суд за сброс химических вод в реку Миасс в Челябинске
Эксперты: стать инвестором можно даже с минимальной суммой накоплений
Уралкуз увеличил продажи локомотивных осей
Как понять, что ты переносишь короновирус бессимптомно
Креатив на самоизоляции: в Челябинске для фотографов запускают творческий квест с денежным призом
Чиновники рассказали, когда снова откроют кафешки и рестораны
Антимонопольщики обнаружили вопиющие цены на лимоны в России