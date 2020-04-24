2020-04-24T13:33:17+03:00
Общество

В Челябинской области на М-5 до 15 октября ограничат движение

ФКУ Упрдор «Южный Урал» приступает к ремонту дорожного полотна у деревни Большое Таскино
Ольга АНТОНОВА
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Движение на участке М-5 в Челябинской области ограничивается до 15 октября. Фото: Архив КП.Движение на участке М-5 в Челябинской области ограничивается до 15 октября. Фото: Архив КП.
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С понедельника, 27 апреля, и до 15 октября, на трассе М-5 Урал (подъезд к Екатеринбургу) вводится ограничение движения. Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», по одной полосе левого проезда на участке дороги у деревни Большое Таскино будут менять дорожное покрытие.

— Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута, — обратились в Упрдор.

Кроме того, в 2020 году под капитальный ремонт с расширением до четырех полос уходит участок М-5 протяженностью в 40 км на границе со Свердловской областью. Как объяснили в Упрдор «Южный Урал», работы стартуют в этом сезоне и продлятся два года. Информация об ограничении движения на участке появится позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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