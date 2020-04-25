2020-04-25T06:19:20+03:00
Общество

Психанул на удаленке: фотограф из Челябинска сделал фотосессию с битьем компьютеров

Она посвящена всем уставшим работать из дома
Валентина ВАГАНОВА
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Когда удаленка достала. Фото: Антон КриуховКогда удаленка достала. Фото: Антон Криухов
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Челябинский фотограф Антон Криухов посвятил фотосессию удаленной работе. Многие южноуральцы так трудятся уже месяц. Некоторые на грани нервного срыва, а кто-то уже…

— Просто захотели с фотографом сделать что-то необычное и прикольное. Устал сидеть дома, решил офис на берегу сделать, соскучился по работе. Но психанул, что-то пошло не так, и решил все разбить. А вообще мне нравятся безумные идеи, — рассказал КП-Челябинск модель Павел Муромец, воплотивший образ разгневанного клерка.

Фото: Антон Криухов

Фото: Антон Криухов

Фотосессия длилась около 20 минут. Ни один работающий компьютер не пострадал — использовалась только старая, нерабочая техника.

Фото: Антон Криухов

Фото: Антон Криухов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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