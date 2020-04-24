Двух человек с коронавирусом впервые госпитализировали в больницу насильно

24 Апр 2020 2020-04-24T14:32:09+03:00

Судебный прецедент создали в Челябинске: теперь упрямых можно отправлять в больницу принудительно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это первый случай во всей Челябинской области

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Диагноз «коронавирус» немолодые супруги из Ленинского района Челябинска приняли совершенно спокойно. У обоих болезнь протекает без каких-то симптомов и ложиться в больницу пара категорически отказалась. Но им все же придется поехать в стационар. В пятницу, 24 апреля, Ленинский районный суд вынес решение о принудительно госпитализации заболевших мужчины и женщины. Для Челябинской области это прецедент.

— Административные иски в судебные органы подал Роспотребнадзор. Ответчики принимали участие в заседании по видеосвязи. Суд вынес решение в пользу федерального ведомства: супруги должны подчиниться и лечь в больницу, — рассказала КП-Челябинск консультант Ленинского районного суда Марина Кускова.

Так как речь идет об опасном заболевании, исполнять решение будут не судебные приставы, а станция скорой помощи. Супругов должны доставить в специализированное отделение ГКБ № 9 уже сегодня, до конца дня.

При этом у пары остается возможность подать в суд апелляцию. Документ можно отправить в течение десяти дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU