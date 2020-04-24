2020-04-24T14:32:09+03:00
Общество

Двух человек с коронавирусом впервые госпитализировали в больницу насильно

Это первый случай во всей Челябинской области
Ирина ГОЛЛАЙ
Поделиться:
Судебный прецедент создали в Челябинске: теперь упрямых можно отправлять в больницу принудительно.Судебный прецедент создали в Челябинске: теперь упрямых можно отправлять в больницу принудительно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Диагноз «коронавирус» немолодые супруги из Ленинского района Челябинска приняли совершенно спокойно. У обоих болезнь протекает без каких-то симптомов и ложиться в больницу пара категорически отказалась. Но им все же придется поехать в стационар. В пятницу, 24 апреля, Ленинский районный суд вынес решение о принудительно госпитализации заболевших мужчины и женщины. Для Челябинской области это прецедент.

— Административные иски в судебные органы подал Роспотребнадзор. Ответчики принимали участие в заседании по видеосвязи. Суд вынес решение в пользу федерального ведомства: супруги должны подчиниться и лечь в больницу, — рассказала КП-Челябинск консультант Ленинского районного суда Марина Кускова.

Так как речь идет об опасном заболевании, исполнять решение будут не судебные приставы, а станция скорой помощи. Супругов должны доставить в специализированное отделение ГКБ № 9 уже сегодня, до конца дня.

При этом у пары остается возможность подать в суд апелляцию. Документ можно отправить в течение десяти дней.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Будут ли продлевать режим самоизоляции в Челябинской области: губернатор дал прогноз по ситуации с коронавирусом
Двух человек с коронавирусом впервые госпитализировали в больницу насильно
В Челябинской области на М-5 до 15 октября ограничат движение
Разрешат ли в Челябинске посещение кладбищ в Родительский день 2020
Среди медиков, заразившихся коронавирусом в Златоусте, оказалась беременная медсестра
В Челябинской области возникла угроза еще одной вспышки коронавируса в больнице
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
Захлестнут ли Челябинск стаи голодных собак, выброшенных из приютов
«Большой брат следит за тобой»: по всей России дорожные камеры подключат к единой сети
Когда закончится дистанционное обучение в Челябинске: старшеклассники вернутся за парты
Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: «Произошло то, о чем мы много раз говорили. Вирус не прощает ошибок»
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске и Челябинской области на 24 апреля 2020 года увеличилось на 72 за сутки
Ресурсоснабжающие компании Южного Урала в панике: жители перестали оплачивать услуги ЖКХ
Торговые сети обяжут покупателей носить медицинские маски
Страховые компании Челябинска будут оформлять ОСАГО по новым правилам
Трех сотрудников ЧМК отдали под суд за сброс химических вод в реку Миасс в Челябинске
Эксперты: стать инвестором можно даже с минимальной суммой накоплений
Уралкуз увеличил продажи локомотивных осей
Как понять, что ты переносишь короновирус бессимптомно
Креатив на самоизоляции: в Челябинске для фотографов запускают творческий квест с денежным призом
Чиновники рассказали, когда снова откроют кафешки и рестораны
Антимонопольщики обнаружили вопиющие цены на лимоны в России