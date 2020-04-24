Будут ли продлевать режим самоизоляции в Челябинской области: губернатор дал прогноз по ситуации с коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T15:14:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Ситуация с распространением коронавируса в Челябинской области будет ухудшаться. Такой прогноз дал сегодня, 24 апреля, глава региона Алексей Текслер. Он отметил, что теперь начался рост заболеваемости среди тех, кто контактировал с зараженными. В начале недели станет известно, будут ли продлевать режим самоизоляции в Челябинской области.

— Третья фаза характеризуется уже ростом контактных больных. Сейчас мы находимся именно на этой стадии, но с большим риском перейти в четвертую и самую опасную стадию — бесконтрольное распространение инфекции. В этом случае могут происходить неконтролируемые вспышки, под мощной нагрузкой будет находится медицинская база, — сообщил Алексей Текслер.

Для того, чтобы не допустить возникновения очагов инфекции и снизить нагрузку на больницы, в Челябинской области ввели режим самоизоляции до 30 апреля. Но теперь встает вопрос о продлении ограничений. Глава региона пообещал, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в начале следующей недели, примерно 27 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/775260" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер о продлении режима самоизоляции. Видео: t.me/poolN74.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU