Будут ли продлевать режим самоизоляции в Челябинской области: губернатор дал прогноз по ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в Челябинской области будет ухудшаться. Такой прогноз дал сегодня, 24 апреля, глава региона Алексей Текслер. Он отметил, что теперь начался рост заболеваемости среди тех, кто контактировал с зараженными. В начале недели станет известно, будут ли продлевать режим самоизоляции в Челябинской области.
— Третья фаза характеризуется уже ростом контактных больных. Сейчас мы находимся именно на этой стадии, но с большим риском перейти в четвертую и самую опасную стадию — бесконтрольное распространение инфекции. В этом случае могут происходить неконтролируемые вспышки, под мощной нагрузкой будет находится медицинская база, — сообщил Алексей Текслер.
Для того, чтобы не допустить возникновения очагов инфекции и снизить нагрузку на больницы, в Челябинской области ввели режим самоизоляции до 30 апреля. Но теперь встает вопрос о продлении ограничений. Глава региона пообещал, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в начале следующей недели, примерно 27 апреля.
Алексей Текслер о продлении режима самоизоляции. Видео: t.me/poolN74.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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