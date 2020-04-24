Контрабандисты пытались вывести из Челябинской области в Казахстан крупную партию дезраствора

24 Апр 2020 2020-04-24T15:10:59+03:00

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Таможенники задержали на границе с Казахстаном три тысячи литров дезинфицирующих средств. Востребованный товар пытались вывезти контрабандой, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

В общей сложности на пункте пропуска «Бугристое» задержали 120 двацатипятилитровых канистр с дезинфицирующим средством. Их везли из Подмосковью в казахский Павлодар. Хотя с марта в России действует временный запрет на вывоз отдельных видов медицинских изделий: бинтов, марли, перчаток, ваты, масок и фильтров для них, дезинфицирующих и противовирусных средств, бахил, костюмов химической защиты, респираторов, медицинских халатов, а также других средств противовирусного характера. Запрет не распространяется на средства для личного пользования и гуманитарную помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU