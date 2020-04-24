2020-04-24T15:10:59+03:00
Общество

Контрабандисты пытались вывести из Челябинской области в Казахстан крупную партию дезраствора

Пограничники задержали больше сотни канистр
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
В общей сложности задержали 120 канистр. Фото: пресс-служба Пограничного управления.В общей сложности задержали 120 канистр. Фото: пресс-служба Пограничного управления.
Изменить размер текста:

Таможенники задержали на границе с Казахстаном три тысячи литров дезинфицирующих средств. Востребованный товар пытались вывезти контрабандой, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

В общей сложности на пункте пропуска «Бугристое» задержали 120 двацатипятилитровых канистр с дезинфицирующим средством. Их везли из Подмосковью в казахский Павлодар. Хотя с марта в России действует временный запрет на вывоз отдельных видов медицинских изделий: бинтов, марли, перчаток, ваты, масок и фильтров для них, дезинфицирующих и противовирусных средств, бахил, костюмов химической защиты, респираторов, медицинских халатов, а также других средств противовирусного характера. Запрет не распространяется на средства для личного пользования и гуманитарную помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Контрабандисты пытались вывести из Челябинской области в Казахстан крупную партию дезраствора
Будут ли продлевать режим самоизоляции в Челябинской области: губернатор дал прогноз по ситуации с коронавирусом
Двух человек с коронавирусом впервые госпитализировали в больницу насильно
В Челябинской области на М-5 до 15 октября ограничат движение
Разрешат ли в Челябинске посещение кладбищ в Родительский день 2020
Среди медиков, заразившихся коронавирусом в Златоусте, оказалась беременная медсестра
В Челябинской области возникла угроза еще одной вспышки коронавируса в больнице
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
Захлестнут ли Челябинск стаи голодных собак, выброшенных из приютов
«Большой брат следит за тобой»: по всей России дорожные камеры подключат к единой сети
Когда закончится дистанционное обучение в Челябинске: старшеклассники вернутся за парты
Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: «Произошло то, о чем мы много раз говорили. Вирус не прощает ошибок»
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске и Челябинской области на 24 апреля 2020 года увеличилось на 72 за сутки
Ресурсоснабжающие компании Южного Урала в панике: жители перестали оплачивать услуги ЖКХ
Торговые сети обяжут покупателей носить медицинские маски
Страховые компании Челябинска будут оформлять ОСАГО по новым правилам
Трех сотрудников ЧМК отдали под суд за сброс химических вод в реку Миасс в Челябинске
Эксперты: стать инвестором можно даже с минимальной суммой накоплений
Уралкуз увеличил продажи локомотивных осей
Как понять, что ты переносишь короновирус бессимптомно
Креатив на самоизоляции: в Челябинске для фотографов запускают творческий квест с денежным призом
Чиновники рассказали, когда снова откроют кафешки и рестораны
Антимонопольщики обнаружили вопиющие цены на лимоны в России