Белка-кукушка подбросила детеныша в зоопарк Челябинска
В челябинском зоопарке новый питомец — пушистый бельчонок. Зоологи полагают: малышку людям подбросила непутевая мать, сообщает сайт «Челябинск Сегодня».
— Похоже, мама-белка, живущая на территории зоопарка, руководствуется правилом: один бельчонок — мне, один — зоологам. Ну, да ладно, — говорят в зоопарке.
В природе белки могут выбрасывать из гнезда слабых детенышей. У этой крохи до сих пор есть проблемы с координацией из-за падения с высоты. Малышка уже успела восстановить силы, набрать вес, подрасти. Юная белка проявляет активность и любопытство. Когда она совсем окрепнет, ее планируют отпустить на волю.
Бельчонок-подкидыш в зоопарке Челябинска.Видео: челябинский зоопарк.
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ИСТОЧНИК KP.RU