Белка-кукушка подбросила детеныша в зоопарк Челябинска

24 Апр 2020 2020-04-24T18:00:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В челябинском зоопарке новый питомец — пушистый бельчонок. Зоологи полагают: малышку людям подбросила непутевая мать, сообщает сайт «Челябинск Сегодня».

— Похоже, мама-белка, живущая на территории зоопарка, руководствуется правилом: один бельчонок — мне, один — зоологам. Ну, да ладно, — говорят в зоопарке.

В природе белки могут выбрасывать из гнезда слабых детенышей. У этой крохи до сих пор есть проблемы с координацией из-за падения с высоты. Малышка уже успела восстановить силы, набрать вес, подрасти. Юная белка проявляет активность и любопытство. Когда она совсем окрепнет, ее планируют отпустить на волю.

Бельчонок-подкидыш в зоопарке Челябинска.Видео: челябинский зоопарк.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU