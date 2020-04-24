Пробивался из пробки почти час: жители Челябинской области жалуются на снегопад

24 Апр 2020 2020-04-24T17:53:14+03:00

Из-за снега автолюбителям пришлось проводить в пробках по часу или больше. Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск, vk.com

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Рабочая неделя кончилась непогодой: жители многих регионов Челябинской области начали жаловаться на сильный снегопад и ветер. В некоторых городах с домов сорвались крыши, а автолюбители с утра стоят в пробках.

Как отмечают пользователи социальных сетей, особенно плохо приходится горным районам Южного Урала. Так, от снегопада пострадал участок трассы М-5 в Челябинской области, в частности у Симы и Ашинского района. А жители Магнитогорска до сих пор продолжают выкладывать десятки фотографии снесенных ветром кровель и крыш.

При этом как отметили в региональном МЧС, непогода задержится в регионе еще на выходные. Серьезные осадки придут, в том числе, и в Челябинск. Ведомство просит горожан соблюдать все меры предосторожности.

— 25 апреля на территории Челябинской области также ожидаются умеренные осадки в виде дождя, в горах — с мокрым снегом, местами порывы ветра 15-20 м/с, — сообщается в сообщении МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU