«Приятно, когда наши признаются лучшими»: Наталья Котова поздравила южноуральские школы с попаданием в список RAEX

24 Апр 2020 2020-04-24T18:30:14+03:00

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Сразу четыре южноуральские школы попали в топ-100 лучших российских образовательных учреждений. При этом в верхнюю тройку попал челябинский физико-математический лицей №31, который также поздравила глава города Наталья Котова.

— Я достаточно часто бываю в 31 лицее, и каждый раз учреждение удивляет чем-то новым. Не так давно на его территории появился памятник Дон Кихоту, сегодня в школе успешно работает Курчатовский центр. В лицее открыты к инновациям и с удовольствием используют новые технологии. Совсем недавно в учреждении завершился конкурс «Герой дистанционного труда»: педагоги, показавшие лучшие результаты в дистанционном обучении, отмечены администрацией лицея, — рассказала градоначальница.

При этом, в учреждении принимают ребят и из других муниципалитетов области. Специально для них в ближайшее время будет организована мини-гостиница.

Серьезные позиции в рейтинге заняли и другие школы Южного Урала. В частности в список попал Лицей № 39 (57 место), Лицей № 97 (75 место), а также Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей, который находится на предпоследнем 99-ом месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU