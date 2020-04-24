Вооруженные башкиры у въезда в город: какие меры принимали в Челябинске во время пандемии холеры

24 Апр 2020 2020-04-24T19:11:57+03:00

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Не коронавирусом единым: заведующий музеем истории медицины, доктор медицинских наук Николай Алексеев рассказал о том, как спасали Челябинск во время вспышки холеры в XIX веке. Тогда пандемия затронула многие регионы России, в том числе и Оренбургскую губернию, в которую и входил Челябинский уезд.

Как рассказал эксперт изданию «Южноуральская панорама», несмотря на то, что будущая столица области не сильно пострадала от эпидемии, в самом Оренбурге предпринимались самые серьезные меры для сдерживания инфекции.

— Зараженные поселения оцеплялись специально назначенными людьми. По распоряжению оренбургского военного губернатора Эссена в октябре-ноябре 1829 года для организации карантинных оцеплений привлекались казаки, местные обыватели, в том числе башкиры и мещеряки, — рассказал эксперт.

Сдерживали пандемию очень серьезно: въезд и выезд был полностью запрещен, под больных, которых сразу отгородили от здоровых, выделили отдельную больницу в отдалении от города, а всех горожан на карантине ежедневно опрашивали об их самочувствии. Даже мертвых хоронили по особенному: как можно глубже, засыпая землю с пересыпкой извести.

Какие эпидемии пережил Челябинск 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU