2020-04-24T19:11:57+03:00
Общество

Вооруженные башкиры у въезда в город: какие меры принимали в Челябинске во время пандемии холеры

В XIX веке от инфекции пострадали 31 губерния
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Так выглядела одна из местных больниц. Фото: Музей истории медицины ЧелябинскаТак выглядела одна из местных больниц. Фото: Музей истории медицины Челябинска
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Не коронавирусом единым: заведующий музеем истории медицины, доктор медицинских наук Николай Алексеев рассказал о том, как спасали Челябинск во время вспышки холеры в XIX веке. Тогда пандемия затронула многие регионы России, в том числе и Оренбургскую губернию, в которую и входил Челябинский уезд.

Как рассказал эксперт изданию «Южноуральская панорама», несмотря на то, что будущая столица области не сильно пострадала от эпидемии, в самом Оренбурге предпринимались самые серьезные меры для сдерживания инфекции.

— Зараженные поселения оцеплялись специально назначенными людьми. По распоряжению оренбургского военного губернатора Эссена в октябре-ноябре 1829 года для организации карантинных оцеплений привлекались казаки, местные обыватели, в том числе башкиры и мещеряки, — рассказал эксперт.

Сдерживали пандемию очень серьезно: въезд и выезд был полностью запрещен, под больных, которых сразу отгородили от здоровых, выделили отдельную больницу в отдалении от города, а всех горожан на карантине ежедневно опрашивали об их самочувствии. Даже мертвых хоронили по особенному: как можно глубже, засыпая землю с пересыпкой извести.

Какие эпидемии пережил Челябинск

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ИСТОЧНИК KP.RU

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