2020-04-24T20:42:02+03:00
Общество

Безопаснее на личном авто: в Челябинской области увеличилось число автокредитов

Показатели увеличились почти на 15 процентов
Андрей МОСКВИЧЕВ
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При этом эксперты прогнозируют падение рынка из-за режима изоляцииПри этом эксперты прогнозируют падение рынка из-за режима изоляцииФото: Иван МАКЕЕВ
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Закупились перед самоизоляцией: в Челябинской области увеличилось число автокредитов. Показатели за первые три месяца 2020 года значительно выше прошлогоднего количества займов.

Всего южноуральцы получили 7 415 автомобилей, взяв деньги в банках. Ранее в 2019 году, за то же время было оформлено на тысячу кредитов меньше — прирост составил 15,5 процентов. Таким образом, Челябинская область вошла в десятку лидеров по автокредитам среди регионов России, заняв 8 место.

При этом, как отмечает издание «Полит74» с ссылкой на Национальное бюро кредитных историй, брать деньги у банков на автомобили южноуральцев побудили госльготы, однако у экспертов есть серьезные предположения, что этот рынок серьезно пострадает уже в апреле. Всему виной режим самоизоляции и пандемия коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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