Зима наносит ответный удар: в Челябинск дошла снежная буря из Магнитогорска

24 Апр 2020 2020-04-24T19:57:53+03:00

В МЧС отмечают, что непогода затянется еще на выходные

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Осторожнее на дорогах: до Челябинска дошла снежная буря. Ранее из-за непогоды замело участок трассы М-5, а в Магнитогорске сильный ветер сорвал несколько крыш у многоквартирных домов.

Уже через пять минут после начала снегопада, в городе ухудшилась видимость. Пока информации о серьезных происшествиях не было, однако учитывая то, что происходило в других частях региона, советуем отказаться от автопоездок, а также не оставлять окна открытыми на ночь.

Напомним, что подобная снежная буря накрыла Челябинск еще шесть лет назад. Тогда, в апреле 2014 года, в городе за ночь выпало несколько месячных норм снега, что обеспечило проблемы с транспортом и пробками.

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ИСТОЧНИК KP.RU