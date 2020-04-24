Пять событий уходящей недели, которые запомнились южноуральцам

24 Апр 2020 2020-04-24T21:31:54+03:00

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Шла очередная неделя самоизоляции… Чем запомнилась она жителям Челябинской области? Авторы городского телеграм-канала «Челябушка» проанализировали новости в СМИ и составили ТОП-5 событий, которые составили картину этой недели.

Событие недели: первая серьезная вспышка ковида в Челябинской области. 23 апреля В Челябинской области на карантин закрыли все отделение больницы Златоуста. Изолированными от мира оказались 76 пациентов и 25 медиков. У 44 человек уже подтвержден коронавирус. Это самый крупный очаг заболевания в регионе. По предварительным данным, он возник из-за нарушении в оказании медпомощи.

Инициатива недели: губернатор предложил привлечь к работе на государство частных медиков. Глава региона отметил, что так частные медцентры смогут загрузить работой своих специалистов в период вынужденного карантина. В то же время не все частные клиники с энтузиазмом восприняли это предложение: в данной инициативе есть много неоднозначных моментов.

Не от хорошей жизни, но презентацией недели общественники назвали возможное введение в регионе системы электронных пропусков. Точной даты запуска системы нет, но она может быть введена в любую минуту, так как ситуация с коронавирусом в регионе обостряется. Пропуска нужны гражданам старше 14 лет, чтобы они могли передвигаться на машине или общественном транспорте.

А вот самой горячей дискуссией недели стали споры, стоит ли открывать школы после майских праздников. Родители негодуют, ведь им пришлось поневоле стать педагогами. Учителя в панике: дети не делают уроки, а двойки ставить нельзя. В свою очередь первый замгубернатора Ирина Гехт заявила, что в школы ученики могут вернуться после майских праздников. но только в территориях с благополучной ситуацией. Особенно это касается старшеклассников.

Что подарит новая неделя самоизоляции? Следите за развитием событий вместе с нами. Ну а пока по-прежнему оставайтесь дома!

ИСТОЧНИК KP.RU