«А вокруг такая красота!»: челябинцы устроили фотосессию апрельскому снегу
Снег, выпавший в Челябинской области 24 апреля, застал людей врасплох. Ведь уже даже в кофтах успели походить, а кто-то — и совсем по-летнему, без рукавов. Температура воздуха доходила до +25 градусов Цельсия, и тут вдруг — снова зима! Но никто не расстроился апрельскому снегопаду. Наоборот. Многие, распахнув шторы, воскликнули: «Какая красота!» Об этом горожане пишут в соцсети и делятся своими фотографиями. Публикуем некоторые из них.
Фото: @iri.lazareva.6
— Все, что нам назначено природой, надо благодарно принимать.... — подписала свои снимки заснеженного двора Ирина Лазарева.
Челябинск, Ленинский районФото: Ирина ФАДЮШИНА
Конечно, больше снега сейчас за городом. А непосредственно в Челябинске к 9 часам утра от вчерашнего снегопада не осталось ничего. Солнце вновь светит по-весеннему.
Зима в конце апреляФото: Ирина ФАДЮШИНА
Кстати, подобная снежная буря накрыла Челябинск еще шесть лет назад. Тогда, в апреле 2014 года, в городе за ночь выпало несколько месячных норм снега.
Если у вас тоже есть красивые снимки заснеженных улиц, делитесь в нашей группе «Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU» в ВК.
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ИСТОЧНИК KP.RU