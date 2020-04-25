В Челябинске на четыре дня закрыли дорогу

25 Апр 2020 2020-04-25T08:31:44+03:00

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Возле Успенского кладбища в Челябинске есть участок дороги, который не могут доделать уже давно. Из-за этого водители часто стоят в пробках на Свердловском тракте. Но вскоре проблема должна быть решена: дорогу закрывают на ремонт.

— В связи с проведением дорожно-строительных работ по реконструкции ул. Мастеровой, с 00 часов 25 апреля по 29 апреля 2020 года будет ограничено движение транспорта на данном участке улично-дорожной сети, — сообщают в ГИБДД Челябинской области.

Госавтоинспекция просит водителей заранее планировать маршрут движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU