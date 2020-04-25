25 Апр 2020 2020-04-25T09:55:38+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 25 апреля 2020 года: плюс 65 новых случаев Фото: Валентина ВАГАНОВА

Большинство из новых зараженных коронавирусом в Челябинской области — в Златоусте

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На 11 часов утра 25 апреля в Челябинской области подтверждены 310 случаев заболевания коронавирусом. За сутки к статистике добавилось 65 новых подтверждений. Из них 28 — по Златоусту, сообщает региональный минздрав. Там заразилось целое отделение больницы: врачи и пациенты. Коронавирус подтвердили уже более, чем у 100 человек. Больница закрыта на карантин.

47 пациентов с COVID-19 в Челябинской области выздоровели и выписаны из больниц.

Умерло два человека. Напомним, оба случая связаны с онкологией, и это заболевание врачи считают основным при указании причины смерти. Ковидная пневмония стал сопутствующим заболеванием.

На госпитализации остается 260 человек с коронавирусом в Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU