ГИБДД Челябинска устроила водителям «Тоннель»: поймали нарушителей карантина
В Челябинске прошло мероприятие «Тоннель»: сотрудники ГИБДД города проверили автомобили на центральных магистралях. Акция так называется, потому что инспекторы выстраиваются по всей дороге, организуя тоннель. Таким образом можно одновременно проверять 10-15 водителей.
Полицейские проверяют водителей и пассажиров по специальной базе данных. В нее занесены горожане, которые должны соблюдать предписанный им 14-дневный карантин. Попутно выявляют тех, кто садится за руль в состоянии алкогольного опьянения или управляет автомобилем без прав.
— Всего проверили 1700 человек. В отношении двух водителей составлены административные материалы за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU