2020-04-25T14:13:21+03:00
Общество

Библионочь онлайн пройдет в Челябинске 25 апреля

В программе — мастер-классы для детей и множество мероприятий для взрослых
Ирина КАРЕЛИНА
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Библионочь онлайн пройдет в Челябинске 25 апреля. Иллюстрация: Публичная библиотека Челябинска.Библионочь онлайн пройдет в Челябинске 25 апреля. Иллюстрация: Публичная библиотека Челябинска.
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25 апреля в Челябинске и по всей стране пройдет «Библионочь». В этом году она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. А еще из-за коронавируса все мероприятия — мастер-классы, круглые столы, читки стихов, презентации книг, экскурсии и спектакли — пройдут онлайн.

Публичная библиотека рассказала, чем будут удивлять в этот раз. Например, коллектив жестовой песни «Magic touch» представит премьеру очень трогательных песни и клипа «О той весне». Спеть можно будет всем вместе.

Челябинский региональный центр Президентской библиотеки ждет на кинопоказы документальных фильмов из «победной» коллекции. Самые активные участники киноклуба и получат подарки от Публичной библиотеки.

Будут и мероприятия для детей. Например, мастерская «Дар Феникса» подготовила мастер-класс «Альбом для ветерана». Во многих семьях хранятся письма, фотографии и вырезки из газет военного времени. Но далеко не все знают, как это грамотно и красиво разместить в альбоме. На мастер-классе расскажут об особенностях коллажа и помогут оформить его с помощью Photoshop.

Мероприятий огромное множество. Переходите по ссылке и участвуйте.

Библионочь

25 апреля с 16 до 22 ч

vk.com/biblionoch174

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ИСТОЧНИК KP.RU

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