25 Апр 2020 2020-04-25T14:40:26+03:00

Начальника Ростехнадзора Магнитогорска взяли под стражу. Фото: из архива КП

В уголовном деле — сразу несколько эпизодов

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Ленинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении начальника магнитогорского территориального отдела Ростехнадзора Владимира Скрыпникова. Предъявлена статья 290 УК РФ — «Получение взятки». В деле несколько эпизодов.

Как сообщает «Верстов.Инфо», Скрыпников брал взятки по 100 — 150 тыс. руб. За это он обещал лоббирование интересов при проверках и утаивал нарушения промышленной безопасности.

В субботу, 25 апреля, Ленинский районный суд избрал в качестве меры пресечения Скрыпникову заключение под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU