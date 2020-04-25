Начальника Ростехнадзора Магнитогорска взяли под стражу
Ленинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении начальника магнитогорского территориального отдела Ростехнадзора Владимира Скрыпникова. Предъявлена статья 290 УК РФ — «Получение взятки». В деле несколько эпизодов.
Как сообщает «Верстов.Инфо», Скрыпников брал взятки по 100 — 150 тыс. руб. За это он обещал лоббирование интересов при проверках и утаивал нарушения промышленной безопасности.
В субботу, 25 апреля, Ленинский районный суд избрал в качестве меры пресечения Скрыпникову заключение под стражу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU