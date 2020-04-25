2020-04-25T18:09:01+03:00
Общество

Коммунальщикам Челябинской области хотят запретить давить на людей с помощью коллекторов

Решение по законопроекту будет принято на ближайшем заседании Законодательного Собрания
Ирина КАРЕЛИНА
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Коммунальщикам Челябинской области хотят запретить давить на людей с помощью коллекторовКоммунальщикам Челябинской области хотят запретить давить на людей с помощью коллекторовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Запрет передавать коммунальные долги граждан коллекторам вступил в силу еще летом 2019 года. Но управляющие компании нашли способ обойти эту норму и стали привлекать коллекторов по договорам комиссий, агентским договорам, договорам поручения.

— Чтобы прекратить такую практику, предлагаем запретить управляющим организациям, ТСЖ и жилищным кооперативам заключать с коллекторами подобного вида договоры, — заявил заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Олег Голиков. — Такие сделки будут считаться недействительными. Законопроект уже поддержан Правительством Челябинской области. Окончательное решение будет принято депутатами Законодательного Собрания на ближайшем заседании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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