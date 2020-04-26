В Магнитогорске пропала девочка-подросток со шрамом на руке
Екатерина Прислонихина, 13-летняя жительница Магнитогорска, исчезла два дня назад, 24 апреля. Она ушла из дома № 54 по ул. 50-летия Магнитки около 13.00. Последний раз ее видели возле ТЦ «Тройка».
В «Легион Спасе» распространили ориентировку на исчезнувшую с приметами: худощавого телосложения, волосу русые до плеч, глаза серо-голубые.
Есть особые приметы: на носу с правой стороны — след от пирсинга. На правой руке — след от пореза.
Одета девочка в джинсовую куртку с красным капюшоном, джинсы синего цвета. Обута — в кеды белого цвета с черными звездами.
Информацию о пропавшей школьнице ждут по тел. 8-908-053-31-26, Мария.
Информацию о пропавшей школьнице ждут по тел. 8-908-053-31-26, Мария.
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ИСТОЧНИК KP.RU