Какая погода ждет челябинцев в первый рабочий день грядущей недели

26 Апр 2020 2020-04-26T07:09:58+03:00

Синоптики рассказали, когда на Южный Урал вернется весна. Фото: Олег ЗОЛОТО

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На Южный Урал возвращается весна. На смену обильному снегопаду, накрывшему нашу область 24 апреля, идет теплая солнечная погода.

Уже в воскресенье, 26 апреля, столбики термометров днем поднимутся до +16 +18 градусов, заявили в Челябинском Гидрометцентре. Сохранится сильный ветер юго-западного направления 9-14 м/с, с порывами до 17 м/с.

Сухо, солнечно и жарко будет и в первый рабочий день грядущей недели, 27 апреля. Прогноз выдает в дневные часы +14 +16 градусов. Ветер южный, с переходом на восточный, 5-10 м/с.

Согласно долгосрочному прогнозу, на Первомай в регионе днем ожидается до +20.

Напомним, что по распоряжению губернатора Алексея Текслера, до 30 апреля в области действует режим всеобщей самоизоляции для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Сохраняется повышенный уровень пожарной опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU