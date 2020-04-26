В Еманжелинске COVID-19 обнаружен у сотрудницы местной больницы
Коронавирусной пневмонией заболела 62-летняя сестра-хозяйка Еманжелинской горбольницы № 1. Как сообщили в региональном минздраве, контакты зараженной отрабатываются.
Женщину сначала положили в терапевтическое отделение больницы, где она работала; взяли тест на COVID-19. После положительного заключения пенсионерку перевели в Челябинск, в инфекционное отделение.
На двухнедельный карантин закрыты два отделения больницы Еманжелинска: терапия, где лежала заболевшая, и гинекология, где она работала.
Глава Еманжелинского района Евгений Светлов обратился к жителям накануне с призывом: «Уважаемые земляки, в нашем районе подтвержден первый случай коронавируса. Призываю ответственно отнестись к правилам самоизоляции! Рекомендуется воздержаться от поездок и оставаться дома. Выходить на улицу только в необходимых случаях: на работу, в магазин или аптеку, выгуливать домашних животных или выносить мусор».
Светлов напомнил: при первых признаках недомогания нужно вызывать врача.
ИСТОЧНИК KP.RU
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