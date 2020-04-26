В Челябинске спасли от голода лошадей конноспортивного клуба

26 Апр 2020 2020-04-26T09:25:01+03:00

Лошадей от голода спасли. Но помощь нужна и дальше. Фото: группа "Конноспортивный Клуб "Гармония" г. Челябинск" vk.com

В «Гармонию» привезли три тонны сена, мешки с морковью. Но помощь нужна и дальше

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12 лошадей конноспортивного клуба «Гармония» скучают без гостей. В режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса нет занятий со взрослыми и детьми. Иссяк финансовый ручеек из-за прекращения платных уроков и экскурсий. Но кормить, лечить животных нужно и в пандемию. В день содержание лошадей стоит три тысячи рублей.

Животных от голода спасли. Минсельхоз доставил три тонны сена. Неравнодушные горожане везут мешки с морковкой, рулонное сено. По мере сил люди отправляют на счет клуба пожертвования. Деньги приходят из Челябинска, Липецка, Новосибирска, Ярославля.

Добрых сердцем руководитель клуба Наталья Потанина-Кадочникова поблагодарила в соцсетях.

«Лошадей не убирайте, держитесь!», — попросила Галина Шведина.

«Галина, даже мыслей таких не держим! Спасибо за поддержку! Надеюсь, все мы выйдем с наименьшими потерями!», — ответили в «Гармонии».

Желающие могут помочь клубу финансовым переводом на карту. С благодарностью примут и натуральную помощь: сено, овес, дробленую кукурузу, отруби, морковь.

Кто хочет помочь клубу в период самоизоляции, можно перевести денежную сумму на карту Сбербанка, она привязана к номеру телефона директора 89049773616. Получатель: Наталья Валентиновна П.

На все вопросы ответят в «Гармонии» по тел. 8-904-943-59-34, (351) 270-44-46.

ИСТОЧНИК KP.RU