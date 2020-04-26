В Челябинской области отец-одиночка с ребенком в карантин остались без денег

26 Апр 2020 2020-04-26T12:00:44+03:00

Голодать безработный отец-одиночка и его ребенок не будут. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова на своих страницах в соцсетях рассказала историю безработного отца-одиночки.

— Его посадили на карантин, раньше официально не был трудоустроен. Живет с ребенком. Говорит, нет продуктов и денег, — пишет детский омбудсмен.

Майорова позвонила родителю. Выяснилось, до режима самоизоляции он работал неофициально. Сейчас помочь маленькой семье некому.

Единственный финансовый источник — детская пенсия по потере кормильца: мама умерла. Но деньги не тратят, копят на образование ребенка.

— Сейчас тот случай, когда пенсию нужно тратить на продукты. Вроде, согласился, но не знает когда пенсия начисляется и как ее получить, — сообщила Майорова.

Голодать семья не будет. Продуктами в понедельник, 27 апреля, помогут в Фонде «Центр поддержки гражданских инициатив Южного Урала»; во вторник — в Епархиальном отделе социального служения. Деньги выделит Союз женщин Челябинской области.

Майорова попросила специалистов Службы занятости разъяснить отцу, как быстрее встать на учет по безработице.

ИСТОЧНИК KP.RU