В Челябинской области отец-одиночка с ребенком в карантин остались без денег
Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова на своих страницах в соцсетях рассказала историю безработного отца-одиночки.
— Его посадили на карантин, раньше официально не был трудоустроен. Живет с ребенком. Говорит, нет продуктов и денег, — пишет детский омбудсмен.
Майорова позвонила родителю. Выяснилось, до режима самоизоляции он работал неофициально. Сейчас помочь маленькой семье некому.
Единственный финансовый источник — детская пенсия по потере кормильца: мама умерла. Но деньги не тратят, копят на образование ребенка.
— Сейчас тот случай, когда пенсию нужно тратить на продукты. Вроде, согласился, но не знает когда пенсия начисляется и как ее получить, — сообщила Майорова.
Голодать семья не будет. Продуктами в понедельник, 27 апреля, помогут в Фонде «Центр поддержки гражданских инициатив Южного Урала»; во вторник — в Епархиальном отделе социального служения. Деньги выделит Союз женщин Челябинской области.
Майорова попросила специалистов Службы занятости разъяснить отцу, как быстрее встать на учет по безработице.
ИСТОЧНИК KP.RU
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