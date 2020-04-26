В Кургане запретили торговать алкоголем

26 Апр 2020 2020-04-26T15:26:05+03:00

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В воскресенье, 26 апреля, оперативный штаб Курганской области по коронавирусной инфекции принял неоднозначное для многих зауральцев решение. В регионе приостанавливается торговля алкоголем с 30 апреля по 10 мая 2020 года.

В том числе, невозможно будет купить спиртное в нежилых помещениях в многоэтажных жилых домах, общежитиях, включая встроенные помещения и пристрои.

Запрещено торговать алкогольной продукцией и при оказании услуг общественного питания.

Кроме того, власти Курганской области запретили торговлю горючими веществами (древесный уголь и дрова) и жидкостями для разведения огня. Прощай, классическое меню майских пикников!

Напомним, власти Челябинской области не намерены ограничивать продажу спиртного. На одном из брифингов по COVID-19 в регионе губернатор Алексей Текслер заявил:

— Ограничения приведут к еще большему скоплению людей в магазинах. Пока этого делать не нужно.

Торговля алкоголем в карантин приносит торговле баснословные барыши, сопоставимые с выручкой в новогодние каникулы.

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ИСТОЧНИК KP.RU