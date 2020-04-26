2020-04-26T13:37:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Екатеринбурге ждут самолет из ОАЭ с челябинцами на борту

У 21 пассажира возьмут тесты на COVID-19 и отвезут на карантин
Ольга АНТОНОВА
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Из Арабских Эмиратов на Южный Урал сегодня прилетит 21 человек.Из Арабских Эмиратов на Южный Урал сегодня прилетит 21 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 26 апреля, около 23.00 по местному времени в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга приземлится чартерный рейс из Объединенных Арабских Эмиратов.

Власти продолжают доставлять домой россиян-путешественников, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.

На борту из ОАЭ вернется 21 житель нашего региона.

— По алгоритмам работы с прилетающими из-за рубежа гражданами и постановлению Роспотребнадзора, все прилетевшие будут осмотрены медиками в аэропорту, после чего направлены в пункт временного размещения — санаторий «Сосновая горка» на озере Еловом на 14 дней, — пояснили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Вернувшихся домой в аэропорту «Кольцово» встретят бригады регионального минздрава, Роспотребнадзора. Сопровождение до «Сосновой горки» организует ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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