В Екатеринбурге ждут самолет из ОАЭ с челябинцами на борту
В воскресенье, 26 апреля, около 23.00 по местному времени в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга приземлится чартерный рейс из Объединенных Арабских Эмиратов.
Власти продолжают доставлять домой россиян-путешественников, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.
На борту из ОАЭ вернется 21 житель нашего региона.
— По алгоритмам работы с прилетающими из-за рубежа гражданами и постановлению Роспотребнадзора, все прилетевшие будут осмотрены медиками в аэропорту, после чего направлены в пункт временного размещения — санаторий «Сосновая горка» на озере Еловом на 14 дней, — пояснили в пресс-службе губернатора Челябинской области.
Вернувшихся домой в аэропорту «Кольцово» встретят бригады регионального минздрава, Роспотребнадзора. Сопровождение до «Сосновой горки» организует ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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