2020-04-26T15:00:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске у работника завода подозревают СOVID-19: тесты сдали более 100 человек

Несколько его коллег сидят на домашнем карантине
Ольга АНТОНОВА
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На предприятии "Трубодеталь" более 100 сотрудников сдали тесты на коронавирус.На предприятии "Трубодеталь" более 100 сотрудников сдали тесты на коронавирус.Фото: Артем КИЛЬКИН
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24 апреля в инфекционное отделение одной из челябинских больниц госпитализирован работник завода «Трубодеталь» с подозрением на коронавирус. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе предприятия, результатов пока нет.

Госпитализированный страдает хроническим заболеванием. В выходной он посетил поликлинику. Врач зафиксировал у больного незначительное повышение температуры. Пациента тестировали на COVID-19, положили в больницу.

Последний раз госпитализированный работал 20 апреля. Признаков ОРВИ у него не было. В плохом самочувствии на работу он бы и не попал. На проходной всех сотрудников сканируют тепловизором, потом каждые четыре часа температуру им измеряют градусниками.

Госпитализированный чувствует себя хорошо. Работу на его участке приостановили, провели полную дезинфекцию. Более ста человек сдали тесты на ковид.

25 апреля, у пятерых заводчан незначительно повысилась температура. Они дома, на карантине. У одного есть признаки ОРВИ. Скоро все сдадут тесты на COVID-19.

Завод работает в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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