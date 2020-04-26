2020-04-26T16:25:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Златоусте закрывают незаконные уличные рынки

Город, где полыхает очаг коронавируса, предпринимает меры по блокированию распространения COVID-19
Ольга АНТОНОВА
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Даже сейчас, когда в Златоусте полыхает очаг коронавирусной инфекции, местные торговцы рискуют работать. Фото: pravmin74.ruДаже сейчас, когда в Златоусте полыхает очаг коронавирусной инфекции, местные торговцы рискуют работать. Фото: pravmin74.ru
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В воскресенье, 26 апреля, глава Златоуста Максим Пекарский собрал на экстренное заседание членов оперативного штаба по коронавирусу. За минувшие сутки в Златоусте добавилось 37 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, общее число заболевших достигло 107 человек.

В городе усилен контроль соблюдения режима всеобщей самоизоляции. Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, на особом внимании, как и прежде, горожане, получившие от Роспотребнадзора постановление об изоляции.

Полиция проверяет места массового скопления людей. Силовики побывали на популярных точках молодежных тусовок. Усиленные наряды отправлены на железнодорожный вокзал.

Мэр Златоуста распорядился ликвидировать несанкционированную уличную торговлю. Даже сейчас, в эпидемию, рискуя здоровьем и жизнью, злотоустовцы выходят к базарным прилавкам.

Управляющим компаниям поручено дезинфицировать подъезды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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