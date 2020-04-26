В Златоусте закрывают незаконные уличные рынки

26 Апр 2020 2020-04-26T16:25:56+03:00

Даже сейчас, когда в Златоусте полыхает очаг коронавирусной инфекции, местные торговцы рискуют работать. Фото: pravmin74.ru

Город, где полыхает очаг коронавируса, предпринимает меры по блокированию распространения COVID-19

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 26 апреля, глава Златоуста Максим Пекарский собрал на экстренное заседание членов оперативного штаба по коронавирусу. За минувшие сутки в Златоусте добавилось 37 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, общее число заболевших достигло 107 человек.

В городе усилен контроль соблюдения режима всеобщей самоизоляции. Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, на особом внимании, как и прежде, горожане, получившие от Роспотребнадзора постановление об изоляции.

Полиция проверяет места массового скопления людей. Силовики побывали на популярных точках молодежных тусовок. Усиленные наряды отправлены на железнодорожный вокзал.

Мэр Златоуста распорядился ликвидировать несанкционированную уличную торговлю. Даже сейчас, в эпидемию, рискуя здоровьем и жизнью, злотоустовцы выходят к базарным прилавкам.

Управляющим компаниям поручено дезинфицировать подъезды.

Читайте также:

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 26 апреля 2020 года: плюс 58 новых случаев и новая смерть (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU