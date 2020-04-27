Челябинские предприниматели приковывают антисептик на цепь

27 Апр 2020 2020-04-27T05:13:05+03:00

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Маленький флакончик антисептика прикован на большую железную цепь. Такое зрелище позабавило жителя Челябинска Андрея Пьянкова в одном из учреждений города, и он выложил фото в группе «Регион-74 | Челябинск» в ВК.

Все понятно: антисептик сейчас — вещь недешевая… Несколько человек написали, что у них в организациях он также привязан, «иначе тут же сопрет кто-нибудь». Впрочем, и цепь малоэффективна, потому что сразу нашлись умники, предложившие «просто открутить крышку».

— Для таких мы заливаем во флакон на донышко, — ответила сотрудник одного из челябинских медцентров Полина Волгина. — У нас воровали туалетную бумагу, освежители, чистящие средства, порошки... Шкаф стоит в туалете для пациентов. Считали, что доверяем людям. Пришлось закрывать на ключ. В комнате для подготовки мамы с ребенком к диагностике стоят шкафы с медоборудованием и расходниками. Тащили и оттуда. Исчезали спиртовые салфетки, емкости для шприцев, и даже контрасты для мрт.

— Я как-то в больнице детской в туалете увидела мелко нарезанное в мыльнице мыло, — рассказывает Ольга Мальцева. — Ответ уборщицы на мое удивление убил. Она сказала: «Воруют!» Это ж надо прийти с ребенком в больницу и украсть мыло! «Хороший» урок для мальца!

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ИСТОЧНИК KP.RU