Челябинцев возмутила цена на маски: 1500 руб. за штуку
Эта фотография сделана на Северо-Западе Челябинска. В объявлении с изображением респиратора написано: «На данный момент лучший способ защиты дыхательных органов. Обычные маски-тряпочи никак не помогут. 1500 руб.»
— Полтора косаря за масочку. Вот вам бизнес идея! — иронично подписал свой снимок в группе «Мошенники Челябинска. Черный список» Борис Аванесян.
Это, конечно, не простая маска, а противоаэрозольный респиратор. Но, во-первых, точно такой же можно купить у официальных представителей в три раза дешевле. Несколько подписчиков паблика тут же сделали предложение о продаже. Кто-то даже выставил цену 150 рублей — в 10 раз дешевле.
А во-вторых, от вирусов именно этот респиратор не защищает, так как это класс ffp2. А вот респиратор ffp3 уже мог бы помочь — такие и медики носят. Но тогда нужно дополнить образ очками и защитным комбинезоном.
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ИСТОЧНИК KP.RU