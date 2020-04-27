2020-04-27T05:44:34+03:00
Общество

Челябинцев возмутила цена на маски: 1500 руб. за штуку

В интернете предлагают такие же в 10 раз дешевле
Ирина КАРЕЛИНА
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Челябинцев возмутила цена на маски: 1500 руб. за штуку. Фото: Борис АванесянЧелябинцев возмутила цена на маски: 1500 руб. за штуку. Фото: Борис Аванесян
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Эта фотография сделана на Северо-Западе Челябинска. В объявлении с изображением респиратора написано: «На данный момент лучший способ защиты дыхательных органов. Обычные маски-тряпочи никак не помогут. 1500 руб.»

— Полтора косаря за масочку. Вот вам бизнес идея! — иронично подписал свой снимок в группе «Мошенники Челябинска. Черный список» Борис Аванесян.

Это, конечно, не простая маска, а противоаэрозольный респиратор. Но, во-первых, точно такой же можно купить у официальных представителей в три раза дешевле. Несколько подписчиков паблика тут же сделали предложение о продаже. Кто-то даже выставил цену 150 рублей — в 10 раз дешевле.

А во-вторых, от вирусов именно этот респиратор не защищает, так как это класс ffp2. А вот респиратор ffp3 уже мог бы помочь — такие и медики носят. Но тогда нужно дополнить образ очками и защитным комбинезоном.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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