Восьмерых будущих охранников выбросили на дороге в Магнитогорске
На обочине шоссе Космонавтов в Магнитогорске неизвестный выкинул щенков, которые еще и есть-то самостоятельно не умели. Малышам повезло — их подобрали неравнодушные автомобилисты.
— К еде приучили. Теперь ищем любящих хозяев! Возраст примерно месяц. Но не смотря на маленький возраст, у щенков уже проявляются хорошие охранные качества. С вакцинацией и стерилизацией помогу! Четыре мальчика и три девочки. Обращайтесь в личные сообщения, — написала в соцсети ВК Анастасия Маланина.
Щенки ищут хозяев. Фото: Анастасия Маланина
На следующий день после публикации поста Анастасия поехала по той же дороге и обнаружила еще одного малыша. Всего восемь.
— Я рядом с этим местом живу. Часто там выкидывают щенков. Думают: свои дома — люди разберут. У нас же не безразмерные дворы. Много уже таких пристроила, но не в таком количестве, — написала в комментариях Наталья Кадушкина-Закарян.
Тем временем у Анастасии уже забронировали двух щенков.
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ИСТОЧНИК KP.RU