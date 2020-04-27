Восьмерых будущих охранников выбросили на дороге в Магнитогорске

27 Апр 2020 2020-04-27T06:25:36+03:00

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На обочине шоссе Космонавтов в Магнитогорске неизвестный выкинул щенков, которые еще и есть-то самостоятельно не умели. Малышам повезло — их подобрали неравнодушные автомобилисты.

— К еде приучили. Теперь ищем любящих хозяев! Возраст примерно месяц. Но не смотря на маленький возраст, у щенков уже проявляются хорошие охранные качества. С вакцинацией и стерилизацией помогу! Четыре мальчика и три девочки. Обращайтесь в личные сообщения, — написала в соцсети ВК Анастасия Маланина.

Щенки ищут хозяев. Фото: Анастасия Маланина

На следующий день после публикации поста Анастасия поехала по той же дороге и обнаружила еще одного малыша. Всего восемь.

— Я рядом с этим местом живу. Часто там выкидывают щенков. Думают: свои дома — люди разберут. У нас же не безразмерные дворы. Много уже таких пристроила, но не в таком количестве, — написала в комментариях Наталья Кадушкина-Закарян.

Тем временем у Анастасии уже забронировали двух щенков.

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ИСТОЧНИК KP.RU