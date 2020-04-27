Следите за временем: в Челябинске изменили расписание автобусов в аэропорт

27 Апр 2020 2020-04-27T07:25:33+03:00

Теперь на всех маршрутах будут курсировать зеленые низкопольные автобусы Фото: Инна КУМЕЙКО

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Планируйте дорогу заранее: в Челябинске изменено расписание автобусов, следующих в аэропорт. Изменения коснутся маршрутов №1, 41, и 45.

Как сообщают в городском управлении транспорта, благодаря новому расписанию стало возможно увеличить количество рейсов. Так, автобусы по маршруту №1 продолжат работать в дневные часы, а для маршрута №45 выделили несколько машин, которые будут курсировать на линии в зависимости от загруженности.

Кроме того, теперь на всех маршрутах будут работать новые низкопольные автобусы. Все машины оснащены кондиционером, Wi-Fi и возможностью бесконтактной оплаты проезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU