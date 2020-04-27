2020-04-27T07:25:33+03:00
Общество

Следите за временем: в Челябинске изменили расписание автобусов в аэропорт

Новые изменения позволили увеличить число рейсов
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Теперь на всех маршрутах будут курсировать зеленые низкопольные автобусыТеперь на всех маршрутах будут курсировать зеленые низкопольные автобусыФото: Инна КУМЕЙКО
Изменить размер текста:

Планируйте дорогу заранее: в Челябинске изменено расписание автобусов, следующих в аэропорт. Изменения коснутся маршрутов №1, 41, и 45.

Как сообщают в городском управлении транспорта, благодаря новому расписанию стало возможно увеличить количество рейсов. Так, автобусы по маршруту №1 продолжат работать в дневные часы, а для маршрута №45 выделили несколько машин, которые будут курсировать на линии в зависимости от загруженности.

Кроме того, теперь на всех маршрутах будут работать новые низкопольные автобусы. Все машины оснащены кондиционером, Wi-Fi и возможностью бесконтактной оплаты проезда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинский недострой, на котором летом погиб подросток, огородят забором
«Прогноз благоприятный»: когда в Челябинске отключат отопление
Владелец автозаправки, взорвавшейся перед Новым годом в Челябинской области, скрыл недостатки оборудования
С нами работает известный клубный диджей: челябинка в Таиланде помогает местным как волонтер
«Его уже открывали»: жительница Челябинска купила в магазине начатый антисептик
Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области: очаг в Златоусте продолжает «полыхать»
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 27 апреля 2020 года увеличилось до 81
Завязка для фильма: в Челябинске задержали пьяного водителя, врезавшегося в такси
Плюс девять: в Екатеринбурге приземлились южноуральские туристы из ОАЭ
В ЮУрГУ прошла презентация книги о Великой Победе
Следите за временем: в Челябинске изменили расписание автобусов в аэропорт
Инвестиции во время карантина: как выбрать стратегию в режиме самоизоляции
Восьмерых будущих охранников выбросили на дороге в Магнитогорске
Челябинцев возмутила цена на маски: 1500 руб. за штуку
Челябинские предприниматели приковывают антисептик на цепь