В ЮУрГУ прошла презентация книги о Великой Победе

27 Апр 2020 2020-04-27T07:32:19+03:00

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В ЮУрГУ состоялась презентация международного сборника статей «Вклад регионов Урала и стран Центральной Азии в победу в ВОВ 1941-1945 годов».

В издание вошли статьи историков России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

— Это была очень значимая победа, как для России, так и для самостоятельных республик, которые входили в состав СССР. Мы представили книгу, в которую вошли статьи историков о периоде Великой Отечественной войны на Урале и в странах Центральной Азии, с которыми сегодня успешно сотрудничаем, — говорит ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

— С одной стороны, сборник возвращает долг памяти тем, кто участвовал в войне. С другой стороны, это возможность разговора с нашими коллегами — учеными из соседних республик, — отмечает один из членов редакционной коллегии профессор ИМСГН ЮУрГУ Игорь Сибиряков.

Сборник размещен в РИНЦ. Вуз планирует провести научную конференцию, на которой представит книгу большой публике.

ИСТОЧНИК KP.RU