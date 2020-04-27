2020-04-27T08:08:40+03:00
Общество

Завязка для фильма: в Челябинске задержали пьяного водителя, врезавшегося в такси

До этого полицейским пришлось гнаться за нарушителем
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Регион-74|Челябинск, vk.comФото: Регион-74|Челябинск, vk.com
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Не выпивайте за рулем: в Челябинске задержали водителя, который пытаясь скрыться от погони, протаранил автомобиль такси. Мужчина не только был пьян, но еще гнал на угнанной машине.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, инцидент произошел 25 апреля. Один из патрулей на проспекте Победы заметили автомобиль Hyundai, который явно превышал скорость, а потом и вовсе задел столб, продолжив гнать дальше с выключенными фарами.

Правоохранители начали погоню, в ходе которой, пьяный водитель свернул на перекресток проспекта Победы с улицей Молодогвардейцев, где машина столкнулась с такси. Только тогда нарушителя, который как оказалось еще и угнал автомобиль, удалось задержать. Пассажира и водителя такси госпитализировали с различными травмами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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