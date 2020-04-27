Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 27 апреля 2020 года увеличилось до 81

27 Апр 2020 2020-04-27T08:50:12+03:00

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Хорошо погуляли в выходные: количество зараженных коронавирусом в Челябинске составило 81 человек. За воскресенье и субботу выявили 19 новых случаев заражения, при этом, 11 из них только 25 апреля.

Как добавила начальник горздрава Наталья Горлова, всего из больниц было выписано 22 человека. Они уже вылечились и выписаны. Кроме того, по просьбе мэра Натальи Котовой, особое внимание также отдается безопасности медработников.

Кроме того, также было выявлено рекордное количество нарушений по режиму самоизоляции. Всего за 25 и 26 апреля было выявлено 55 штрафов и предписаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU