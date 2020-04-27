«Его уже открывали»: жительница Челябинска купила в магазине начатый антисептик

27 Апр 2020 2020-04-27T09:08:09+03:00

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Жительница Челябинска пожаловалась в редакцию КП-Челябинск на обман в местном интернет-магазине. По словам девушки, ее семье продали уже начатый кем-то бутылек антисептика.

Елена с мамой-пенсионеркой и маленькой дочкой пошла в магазин. Чтобы ребенок не подхватил ненароком инфекцию, в торговый зал зашла мама, а девушка с дочкой остались на улице. Из магазина пенсионерка вышла растерянной. Ей показалось, что бутылек с антисептиком слишком легкий. Елена взвесила его в руке и решила вернуть обратно.

— Я попросила вернуть деньги. Но мне ответили, что антисептик относится к товарам из категории товаров личной гигиены, сдавать назад его нельзя, — рассказала КП-Челябинск Елена.

Дома девушка перелила содержимое антисептика в детский поильник. Опасения подтвердились: вместо обещанных 50 мл в бутыльке оказалось всего лишь 40 мл.

— Может, быть антисептик по какой-то причине не долили на производстве. Бракованные товары встречаются. Однако меня смутило: при открытии крышки не прозвучало характерного щелчка. Есть ощущение, что бутылек уже открывали...

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ИСТОЧНИК KP.RU