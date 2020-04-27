С нами работает известный клубный диджей: челябинка в Таиланде помогает местным как волонтер

27 Апр 2020 2020-04-27T10:12:34+03:00

Волонтеры выдают еду пострадавшим по два раза в день. Фото: hornews.com

При этом у девушки нет даже постоянного жилья и работы

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28-летняя челябинка из Таиланда, вместе с волонтерами раздает еду работникам, пострадавшим от коронавируса. При этом сама девушка не имеет постоянного жилья и работы, также из-за инфекции.

Раньше Юлия Коротеева работала фронт-офис менеджером в одном из отелей на Пхукете — она встречала гостей и помогала им устраиваться в номерах. Однако из-за коронавируса, многих работников попросту уволили, а самой девушке предложили остаться, чтобы приглядеть за зданием до конца апреля.

— Мы шутим с подругой, что сейчас работаем вахтершами. Сидим на ресепшене и все. Никого нет. Разве что раз в день подметем или вытрем пол, — цитирует Юлию сайт hornews.com.

В одном из походов в магазин за продуктами, девушка узнала о местном волонтерском центре, который раздает еду местным, которые потеряли работу из-за пандемии. Теперь девушка работает там каждый день.

— Среди волонтеров есть те, кто раньше работал в барах и клубах. Например, с нами волонтерит известный клубный диджей, он был очень популярен на Пхукете, — рассказала Юлия.

Кстати, Юлии уже предлагали вернуться в Челябинскую область, однако девушка отказалась. Людям все еще нужна ее помощь, а шанс заразиться во время перелета гораздо выше, чем в Таиланде, где за все время коронавирус выявили у 2 826 человек, при 2 352 уже выздоровевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU