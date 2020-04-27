2020-04-27T10:02:39+03:00
Общество

Владелец автозаправки, взорвавшейся перед Новым годом в Челябинской области, скрыл недостатки оборудования

В ходе происшествия пострадал один человек
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Теперь мужчине предстоит ответить перед судом. Фото: кадр из видеоТеперь мужчине предстоит ответить перед судом. Фото: кадр из видео
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В отношении хозяина автозаправки, взорвавшейся перед Новым годом в Сатке, возбудили уголовное дело. Тогда из-за внезапного воспламенения пострадал один из клиентов АЗС.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мужчина открыл заправку, не зарегистрировавшись в Государственном реестре опасных производственных объектов. Таким образом, клиенты постоянно подвергались опасности, потому что оборудование не было попросту сертифицировано. Так и произошло вечером 30 декабря 2019 года, когда один из автолюбителей пострадал из-за взрыва.

— Во время заправки газом автомобиля одного из потребителей произошла разгерметизация в газозаправочной колонке, выброс струи газа с последующим воспламенением и взрыв. В результате указанного происшествия потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести, поврежден его автомобиль, строения автозаправочной станции, уничтожено оборудование автогазозаправочной станции, — рассказали в прокуратуре.

Как отметили в ведомстве, владелец АЗС возместил потерпевшему причиненный преступлением вред, однако мужчине все равно предстоит ответить перед законом. Уголовное дело против него направлено в горсуд Сатки.

Взрыв заправки.Видео: Владислав Седухин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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