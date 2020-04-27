2020-04-27T10:45:36+03:00
Общество

«Прогноз благоприятный»: когда в Челябинске отключат отопление

Завершение отопительного сезона обсудили на аппаратном совещании в мэрии
Ангелина ЗАКИРОВА
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На этой неделе в Челябинске планируют отключать отоплениеНа этой неделе в Челябинске планируют отключать отоплениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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К концу недели в Челябинске планируют отключить отопление. В понедельник, 27 апреля, на аппаратном совещании замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов заявил, что прогноз на эту неделю благоприятный, поэтому отопительный сезон планируют закончить в четверг или пятницу, то есть 30 апреля или 1 мая.

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— Планируем отключить отопление до конца этой недели, если среднесуточная температура в течение пяти дней составит плюс восемь градусов, — рассказал Александр Астахов. — С учётом того, что вчерашняя температура составила +14 градусов, со вчерашнего дня мы этот отсчёт начинаем. Прогноз благоприятный на неделю.

Замглавы также отметил, что отопление в домах начнут отключать поэтапно. Напомним, в минувшее воскресенье, 26 апреля, средняя температура составила +14 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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