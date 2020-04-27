2020-04-27T10:35:35+03:00
Общество

Челябинский недострой, на котором летом погиб подросток, огородят забором

В здании слишком много мест, где можно упасть и получить травму
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Даже на одном из архивных фото можно увидеть сидящих в здании детей. Фото: Google MapsДаже на одном из архивных фото можно увидеть сидящих в здании детей. Фото: Google Maps
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Прокуратура Челябинской области заинтересовалась недостроем в Металлургическом районе Челябинска. На территории, где проходило строительство, нет никаких заграждений.

Как рассказали в ведомстве, недострой находится на улице Мира. В «магазин Телевизоры» можно спокойно зайти, несмотря на то, что в здании нет окон и частичных лестничных пролетов, что представляет опасность для человека. Так однажды и произошло — в июле 2019 года здесь получил травму несовершеннолетний.

— В этой связи прокурор Металлургического района г. Челябинска обратился с иском в суд в интересах неопределенного круга лиц о возложении обязанности на собственников объекта в лице Межрегионального территориального управления Росимущества в Челябинской и Курганской областях и ООО «Гефест» обеспечить проведение мероприятий по исключению свободного доступа третьих лиц на объект незавершенного строительства, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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