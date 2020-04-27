У челябинского митрополита и нескольких священников заподозрили коронавирус
У митрополита челябинского и миасского Григория и священников Свято-Симеоновского кафедрального собора подозревают коронавирус. Они сдали тест на COVID-19 и были госпитализированы. В больнице священнослужители пробудут как минимум до получения результатов анализов.
В воскресенье, 26 апреля, митрополит и клирики Свято-Симеоновского кафедрального собора почувствовали недомогание, их госпитализировали с симптомами пневмонии.
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В епархии попросят не спешить с выводами, ведь результаты теста еще неизвестны.
— Сложно говорить о коронавирусе, ведь еще нет результатов. Они только сегодня сдали тест. Митрополит Григорий и другие священнослужители почувствовали недомогание и во время отдыха. Их госпитализировали не из храма, а из собственных домов. Слава Богу, никаких богослужений не было запланировано, — рассказал секретарь челябинской епархии отец Игорь.
В челябинской метрополии завяли, что богослужения будут совершаться без прихожан, для всех желающих доступна трансляция служб.
— Уже с 20 апреля по решению правящего архиерея не проводились некоторые богослужения, включая и вечерние службы, не совершались некоторые требоисправления, а с 29 апреля приостанавливается посещение прихожанами всех храмов во время богослужения, — сообщили в челябинской митрополии.
Напомним, в Свято-Симеоновском соборе пасхальную службу проводили в обычном режиме, несмотря на действующий в городе режим самоизоляции. Также и в других храмах региона. При этом остальные конфессии прекратили богослужения с участием верующих.
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ИСТОЧНИК KP.RU