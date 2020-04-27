Горожан возмутил демонтаж баскетбольных щитов на Алом поле в Челябинске

27 Апр 2020 2020-04-27T12:34:12+03:00

Что на это ответили в мэрии

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В Челябинске продолжает реконструкция Алого поля. В конце прошлой недели с площадки у главного корпуса демонтировали баскетбольные кольца. И не просто убрали, а тут же разрезали на металл. Увиденное возмутило читателей КП-Челябинск. Своим негодованием люди поделились с редакцией.

— Все понимаю: будет красивее и еще лучше. Но зачем резать металл? Он был крепкий, хороший. В городе столько не обустроенных сквериков и дворов. Можно же было поставить эти щиты в другом месте. Покрасить их, привести все в порядок. Дети сказали бы взрослым спасибо, — говорит очевидец Ольга Петрова.

Фото: Ольга Петрова.

Однако в мэрии говорят, что поставить конструкции в другом месте было бы невозможно.

— Глава Центрального района Виктор Ереклинцев очень бережливых хозяин. Даже плитку, которую снимали с Алого поля, перекладывали в других скверах района. Если щиты решили отправить на металлолом, значит, они отжили свое, — замечают в пресс-службе мэрии.

Старым щитам было больше десяти лет. На месте демонтированных конструкций появятся новые.

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ИСТОЧНИК KP.RU