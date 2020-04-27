2020-04-27T14:09:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Алексей Текслер о введении спецпропусков в Челябинске: «Это не панацея»

Почему Алексей Текслер откладывает введение спецпропусков в Челябинске
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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Система спецпрокусков уже готова, осталось запустить ееСистема спецпрокусков уже готова, осталось запустить ееФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Губернатор Алексей Текслер назвал условия введения спецпропусков в Челябинске и области. По его словам, для крайней меры важен вопрос динамики заболевших.

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— Система есть, она носит уведомительный характер для людей. Панацея — не пропуска, панацея — режим самоизоляции. Надеюсь, мы не будем вводить пропускной режим. Улучшения ситуации в других регионах я не увидел. Но если будет взрывной рост, мы введем, — прокомментировал Алексей Текслер о возможном введении спецпропусков в Челябинске на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе в понедельник, 27 апреля.

Если брать число зараженных на тысячу населения, Челябинская область находится в шестом десятке списка регионов страны. Сейчас в области каждый день выходит на работу 65% занятых.

Также сегодня власти заявили, что не будут вводить карантин или спецпропуска в Златоусте, где вспыхнула корнавирусная инфекция. Власти надеются, очаг купирован. Число выявленных заражений в городе сокращается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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