2020-04-27T15:07:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Алексей Текслер о снятии режима самоизоляции: «Мы должны научиться жить в этих условиях»

Вопрос об отмене жетских правил губернатору задают постоянно
Инна КУМЕЙКО
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В Челябинской области для лечения ковидных больных развернуто 2,5 тысячи коек. Каждый день врачи, рискуя жизнями, борются с болезнями.В Челябинской области для лечения ковидных больных развернуто 2,5 тысячи коек. Каждый день врачи, рискуя жизнями, борются с болезнями.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Больничный очаг коронавируса в Златоусте увеличил число заражений в Челябинской области на 40%. Если бы не этот случай, картина заболеваемости была бы иной. Но даже сейчас, в пересчете количества случаев заражения на тысячу населения, Челябинская область находится в шестом десятке регионов по ситуации с COVID-19. Об этом губернатор заявил на брифинге по коронавирусной инфекции в понедельник, 27 апреля.

— Мне регулярно задают вопрос: как мы будем выходить из режима обязательной самоизоляции. Это то, о чем мы постоянно думаем. Угроза будет актуальна еще какое-то время. Все зависит от нас с вами. Угроза не уйдет завтра, мы должны научиться жить в этих условиях. Лучше других ситуацию понимают врачи, которые, рискуя жизнью, борются с болезнью. Мы развернули дополнительно 2,5 тыс. коек, мобилизовав все усилия медицины, — сказал Текслер.

Готовность к любому сценарию дает властям возможность работы по новому этапу ситуации.

— Постепенно начнем готовиться к частичному облегчению режима ограничений. С сохранением масочного режима и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на предприятиях, на объектах торговли и общественного питания. Продумываем, как регион встретит и проведет майские праздники, — обнадежил людей губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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