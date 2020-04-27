2020-04-27T14:34:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Отменят ли в Челябинске студентам очную защиту дипломов из-за эпидемии COVID-19

Инна КУМЕЙКО
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Нестандартная ситуация подталкивает руководство вузов к принятию нестандартных решений. Фото: Архив КП.Нестандартная ситуация подталкивает руководство вузов к принятию нестандартных решений. Фото: Архив КП.
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Эпидемия коронавируса и режим всеобщей самоизоляции спутали планы студентам последних курсов. Как защищать диплом? Когда сдавать государственные экзамены?

— Мы находимся в постоянном контакте с руководством вузов, — сказал губернатор Алексей Текслер на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в понедельник, 27 апреля. — Сроки сессий определяют сами вузы. Пока мы не видим массового переноса сроков сессий. Что касается защиты дипломов и сдачи государственных экзаменов — там, где специфика позволяет, есть решение, в том числе, минобра РФ о возможности сдачи государственных экзаменов и в дистанционном формате. Там, где невозможен дистанционный формат, будет обеспечена очная сдача.

Кроме того, вузам разрешено принимать защиту дипломов в дистанционном формате.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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