2020-04-27T14:55:22+03:00
Общество

«Снимаем клещей с детей и животных»: из-за коронавируса в челябинской «запретке» отложили обработку от насекомых

Мера связана с очагом инфекции в Златоусте
Ангелина ЗАКИРОВА
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Местных жителей не устраивает перенос противоклещевой обработкиМестных жителей не устраивает перенос противоклещевой обработкиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Снежинске отложили обработку клещей из-за коронавируса. Дело в том, что аукцион на обработку выиграл подрядчик из Златоуста, где сейчас находится очаг распространения COVID-19. В целях безопасности, подрядчиков решили не пускать в «запретку». Об этом заявил глава Снежинска Игорь Сопрыкин.

Между тем, жители города считают, что проблема с клещами очень острая, даже в условиях самоизоляции.

— Город очень зеленый, он находится в лесной черте. Гуляем во дворах по пролескам, а потом с себя, с детей и домашних животных снимаем клещей. Их очень много, — пожаловалась местная жительница Наталья.

Горожане отмечают, что ежегодная обработка давала хороший результат. Сейчас жителям Снежинска придется быть предельно аккуратными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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