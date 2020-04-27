«Снимаем клещей с детей и животных»: из-за коронавируса в челябинской «запретке» отложили обработку от насекомых
В Снежинске отложили обработку клещей из-за коронавируса. Дело в том, что аукцион на обработку выиграл подрядчик из Златоуста, где сейчас находится очаг распространения COVID-19. В целях безопасности, подрядчиков решили не пускать в «запретку». Об этом заявил глава Снежинска Игорь Сопрыкин.
Между тем, жители города считают, что проблема с клещами очень острая, даже в условиях самоизоляции.
— Город очень зеленый, он находится в лесной черте. Гуляем во дворах по пролескам, а потом с себя, с детей и домашних животных снимаем клещей. Их очень много, — пожаловалась местная жительница Наталья.
Горожане отмечают, что ежегодная обработка давала хороший результат. Сейчас жителям Снежинска придется быть предельно аккуратными.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU