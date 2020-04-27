В Челябинске родителям не хватает «школьного молока»

27 Апр 2020 2020-04-27T16:34:40+03:00

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В апреле родителям учеников начальной школы, сидящих на карантине, стали выдавать молоко.

«Двадцать второй день самоизоляции. В школах начали раздавать молоко, не выпитое во время учебного процесса», — написал в соцсетях челябинец Андрей Романов и выложил фото: увесистая коробка с пакетированным напитком.

Родители учеников младшего звена челябинской школы № 153 говорят: им молока не выдали. Почему?

С этим вопросом корреспондент КП-Челябинск обратился в министерство образования и науки области:

— Челябинску сейчас идет отгрузка молока. Не все школы начали выдачу, потому что в крупных организациях не оказалось достаточного его количества, чтобы выдать вперед всем сразу. Это очень большие объемы. Столько в школе не хранилось, да и не требовалось. Но молоко выдадут всем обязательно в ближайшие две недели. Родителям выдают картонную упаковку, в которой 27 пакетов молока.

— В нашей школе выдача молока идет по графику, и завтра мы заканчиваем эту работу. Классные руководители обзванивают родителей, приглашают в назначенный час. Соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы. Есть резервные дни для тех, кто не смог подойти в определенное время. Выдавать молоко — наша обязанность, — сказала директор школы N 153 Любовь Дерягина.

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ИСТОЧНИК KP.RU