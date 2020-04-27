2020-04-27T15:49:16+03:00
Общество

«Дешево и сердито»: челябинский урбанист раскритиковал укладку плитки возле театра оперы и балета

Общественник говорит, что белые разводы на плитке мы будем наблюдать десятилетиями
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: vk.com/chelurbanФото: vk.com/chelurban
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Активист Лев Владов раскритиковал качество укладки плитки возле театра оперы и балета. На плитке появились белые соляные разводы, что привлекло внимание общественника, его недовольство вылилось в пост в соцсетях.

В своей группе «Челябинский урбанист» Лев Владов объяснил, почему соляные разводах мы будем наблюдать десятилетиями.

— То же самое с цементным раствором для облицовки фасада гранитной плиткой — если его готовили на холоде, то добавляли противоморозные добавки. Самая дешевая добавка — соль. В плиточном клее получается много соли, которая годами будет вытекать из швов, если в них будет попадать вода, — написал Лев Владов.

Общественник посоветовал подать в суд на подрядчика и рассказал, что нельзя добиться качественной работы, руководствуясь методом «дешево и сердито».

Территорию возле театра пытались привести в порядок, помыв плитку, но все оказалось тщетным: разводы появились вновь.

Фото: vk.com/chelurban

Фото: vk.com/chelurban

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ИСТОЧНИК KP.RU

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