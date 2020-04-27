«Дешево и сердито»: челябинский урбанист раскритиковал укладку плитки возле театра оперы и балета

27 Апр 2020 2020-04-27T15:49:16+03:00

Общественник говорит, что белые разводы на плитке мы будем наблюдать десятилетиями

Изменить размер текста: A A

Активист Лев Владов раскритиковал качество укладки плитки возле театра оперы и балета. На плитке появились белые соляные разводы, что привлекло внимание общественника, его недовольство вылилось в пост в соцсетях.

В своей группе «Челябинский урбанист» Лев Владов объяснил, почему соляные разводах мы будем наблюдать десятилетиями.

— То же самое с цементным раствором для облицовки фасада гранитной плиткой — если его готовили на холоде, то добавляли противоморозные добавки. Самая дешевая добавка — соль. В плиточном клее получается много соли, которая годами будет вытекать из швов, если в них будет попадать вода, — написал Лев Владов.

Общественник посоветовал подать в суд на подрядчика и рассказал, что нельзя добиться качественной работы, руководствуясь методом «дешево и сердито».

Территорию возле театра пытались привести в порядок, помыв плитку, но все оказалось тщетным: разводы появились вновь.

Фото: vk.com/chelurban

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU